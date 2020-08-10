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اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 7535.96 نقطة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:02 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
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قسم الاقتصاد
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 5.65 نقاط ليقفل عند مستوى 7535.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات المصافي، وكيمانول، وبي سي آي، وصناعة الورق، ووفرة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت الجنوب، والوطنية، والحمادي، وتهامة، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 5.09%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، وأملاك، وتكوين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والمصافي، وأرامكو السعودية، وأملاك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 9.30 نقاط ليقفل عند مستوى 8177.20 نقطة، وبتداولات بلغت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 414 صفقة.
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