ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ 24 .. الهلال يقترب من الحسم

اختتمت منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي، حيث أقيمت 4 مباريات اليوم الاثنين.

واستطاع نادي الهلال الفوز على الفتح بنتيجة 2-1، ليعزز صدارته لجدول البطولة، مقتربًا بشدة من تحقيق اللقب، قبل 6 جولات فقط من النهاية.

أما نادي النصر، فاستطاع الفوز هو الأخر على أبها بهدفين نظيفين، وفاز الشباب على التعاون بهدف دون مقابل، أما العدالة ففاز على الحزم بهدفين مقابل هدف.

ونعرض لكم ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الرابعة والعشرين.

1- الهلال: 57 نقطة

2- النصر: 48 نقطة

3-الأهلي : 43 نقطة

4- الوحدة: 40 نقطة

5- الفيصلي: 38 نقطة

6- الشباب: 37 نقطة

7- الرائد: 36 نقطة

8- الاتفاق: 35 نقطة

9- أبها: 33 نقطة

10- التعاون: 32 نقطة

11- الفيحاء: 27 نقطة

12- الحزم: 24 نقطة

13- الاتحاد: 23 نقطة

14- الفتح: 22 نقطة

15- ضمك: 21 نقطة

16- العدالة: 20 نقطة