بث مباشر.. بدء انطلاق تصويت انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

انطلقت منذ قليل عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.





وتفتح 4 ألف لجنة فرعية أبوابها بعد قليل لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.





ومن المقرر أن يستمر التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بداية من 9 صباحًا وحتى 9 مساء يتخللها ساعة راحة للقضاة وأعضاء اللجان من 3 إلى 4 عصرًا





وتجري انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامي بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستوري، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات.



