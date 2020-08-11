AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بث مباشر.. بدء انطلاق تصويت انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرين عادل
انطلقت منذ قليل عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

وتفتح 4 ألف لجنة فرعية أبوابها بعد قليل لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

ومن المقرر أن يستمر التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بداية من 9 صباحًا وحتى 9 مساء يتخللها ساعة راحة للقضاة وأعضاء اللجان من 3 إلى 4 عصرًا

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامي بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستوري، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإجمالي 323.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: 89 مرشحا في اليوم الثانى لفتح باب الترشح لمجلس الشيوخ

في ثاني أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: تقدم 89 مرشحا.. والإجمالي يصل إلى 323

غرفة عمليات بـ"الاستعلامات" لمتابعة تغطية المراسلين الاجانب لانتخابات "الشيوخ"

قبل انطلاق التصويت.. انتخابات مجلس الشيوخ في أرقام

وزارة الصحة: 2858 سيارة إسعاف و7 آلاف من الأطقم الطبية لتأمين "الشيوخ"

بعد قليل.. اللجان تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

عَرَض غامض.. ممثلة أمريكية تؤكد تساقط شعرها بسبب كورونا

هل يجوز للأب تقسيم التركة حال الحياة قسمة الميراث .. الإفتاء تجيب

الرحاب ومدينتي تستعدان لاستقبال الناخبين اليوم للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات صحية احترازية.. صور

اطردي النمل من منزلك بحيلة غريبة وآمنة

لهذا السبب.. الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين عقب التعادل مع الاتحاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 11 - 8 - 2020

AdvertisementS

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

اطردي النمل من منزلك بحيلة غريبة وآمنة

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

بعد قليل..انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020..فيديو

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

قبل ساعات من بدء ماراثون مجلس الشيوخ.. تكثيف التواجد الأمنى فى محيط لجان الاقتراع

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

دعاء التحصين من الحسد والعين يكفيك شرهما

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يوضح حقيقة مطالبته بإعدام المصححين بسبب التظلمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

عَرَض غامض.. ممثلة أمريكية تؤكد تساقط شعرها بسبب كورونا