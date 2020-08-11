أمين التجمع يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح عن الانتخابات: القائمة تضمن النجاح لمن لا يملكون شعبية.. فيديو

قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، تعليقا على مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، بعنوان "انزل.. شارك.. انتخب"، إن النظام الفردي بدأ منذ قرنين مضيا.









وأضاف عبد الناصر قنديل، خلال حواره للتغطية الخاصة على "صدى البلد"، أن القائمة من أهم مميزاتها أنها تضمن للأشخاص الذين لا يمتلكون جماهيرية شعبية، التناظر وتشكيل كفاءة جماعية.









وجاء في المقال:

"بدأ الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ أمس، والتي ستنطلق غدا وبعد غد التاسع والعاشر من أغسطس لانتخابات المصريين فى الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و 12 أغسطس الحالى، وفى مثل هذا اليوم الأسبوع القادم بإذن الله نكون فى انتظار النتائج الأولية.



والحقيقة أننى أشعر بخطورة انتخابات هذا المجلس ليس فقط للدور التشريعى الحيوى الذى يقوم به "الشيوخ" فى دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع، وفي اقتراح كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، ولو لم يتم الأخذ برأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل أي مواد الدستور يعتبر الأمر الصادر غير دستوري!".





