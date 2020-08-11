بالطبل والمزمار البلدي.. الأهالي يستقبلون أبو هشيمة في بني سويف

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس
الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام
القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة
بالنظام الفردى.
وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته
فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة
بمصر الجديدة كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضرواس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين
بصوتهم الانتخابي.
وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل
المواطنين في الساعات الاولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات فيما دعا رئيس
الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل
دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى
القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة
الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى
الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة
لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.