تكدس مروري على كورنيش مصر القديمة بسبب الإقبال المتزايد على انتخابات الشيوخ ..صور

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ إقبالا كبيرا من قبل الشباب في دائرة مصر القديمة والمنيل، وتزايد عدد الناخبين المقبلين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بشكل عام في دائرة مصر القديمة والمنيل.
وتسببت زيادة إقبال أعداد الناخبين على لجان منطقة مصر القديمة في حدوث تكدس مروري على كورنيش مصر القديمة تجاه الملك الصالح.
فيما شهدت مدارس المعهد العلمي الإعدادية والفسطاط اقبال ضعيف من قبل الناخبين.
وقد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية وتستمر حتي الساعة التاسعة مساءا غدا الأربعاء .
وتسببت زيادة إقبال أعداد الناخبين على لجان منطقة مصر القديمة في حدوث تكدس مروري على كورنيش مصر القديمة تجاه الملك الصالح.
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وتعد مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بمنطقة مصر القديمة من اكتر اللجان التي شهدت اقبال كثيف من قبل الناخبين ياليها مدرسة رقي الإرشاد بمنطقة الملك الصالح
مدير أمن القاهرة يتفقد لجان المنيل بمدرستي الروضة وأحمد لطفي السيد
مشاركة قوية للشباب بانتخابات مجلس الشيوخ في دائرة مصر القديمة والمنيل
مدير أمن القاهرة يتفقد لجان المنيل بمدرستي الروضة وأحمد لطفي السيد
مشاركة قوية للشباب بانتخابات مجلس الشيوخ في دائرة مصر القديمة والمنيل
فيما شهدت مدارس المعهد العلمي الإعدادية والفسطاط اقبال ضعيف من قبل الناخبين.
وقد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية وتستمر حتي الساعة التاسعة مساءا غدا الأربعاء .