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اقتصاد

تكدس مروري على كورنيش مصر القديمة بسبب الإقبال المتزايد على انتخابات الشيوخ ..صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:52 م
تكدس مروري
تكدس مروري
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آية الجارحي
شهدت انتخابات مجلس الشيوخ إقبالا كبيرا من قبل الشباب في دائرة مصر القديمة والمنيل، وتزايد عدد الناخبين المقبلين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بشكل عام في دائرة مصر القديمة والمنيل.

وتسببت زيادة إقبال أعداد الناخبين على لجان منطقة مصر القديمة في حدوث تكدس مروري على كورنيش مصر القديمة تجاه الملك الصالح.

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وتعد مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بمنطقة مصر القديمة من اكتر اللجان التي شهدت اقبال كثيف من قبل الناخبين ياليها مدرسة رقي الإرشاد بمنطقة الملك الصالح  

فيما شهدت مدارس المعهد العلمي الإعدادية والفسطاط اقبال ضعيف من قبل الناخبين.

 وقد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء  انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية وتستمر حتي الساعة التاسعة مساءا غدا الأربعاء .

تكدس مروري على كورنيش مصر القديمة بسبب الإقبال المتزايد على انتخابات الشيوخ ..صور
تكدس مروري على كورنيش مصر القديمة بسبب الإقبال المتزايد على انتخابات الشيوخ ..صور
تكدس مروري على كورنيش مصر القديمة بسبب الإقبال المتزايد على انتخابات الشيوخ ..صور
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