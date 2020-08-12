AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

5 أسباب لعدم شراء سيارة مستعملة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:01 ص
5 أسباب لعدم شراء
5 أسباب لعدم شراء سيارة مستعملة
Advertisements
منة الله عبد الحميد
السيارة المستعملة هي الاختيار الأنسب لبعض الأفراد الذين يبحثون عن التوفير والتكلفة المادية القليلة، لذلك تبدأ رحلات البحث عن السيارات المستعملة والمستخدمة ويقع عليها الاختيار بصورة كبيرة. 

ولذلك هناك بعض العيوب التي تلحق بالضرر في السيارة المستعملة بسبب تلف الأجزاء الداخلية والخارجية وعدم التحكم في السيارة في كثير من الأحيان. 

1- من الممكن ان تكون السيارة المستعملة متعرضة لحادث أمامي  ينتج عنه تلف الاكصدام وأعطال المحرك وأحيانًا تسرب زيوت السيارة. 

2- تلف في الإطارات بسبب الحوادث الكثيرة مما يؤثر على كفاءتها وحاجتها للتغيير في أقرب فرصة ممكنة. 

3- تلف في مساعدين السيارة وإلحاق الضرر بالأجزاء السفلى للسيارة، وعدم العودة على الكفاءة المطلوبة في السيارة، وتعرضها للأعطال المفاجئة من الحين للآخر. 

4- في كثير من الأحيان تكون السيارة المستعملة بها بعض العيوب الخفية التي لا يمكن رؤيتها او فحصها عند الشراء، لذلك احرص على فحصها جيدًا واصطحاب خبير سيارات معك أثناء الشراء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى سوق المستعمل .. احذر شراء سيارة تعرضت لحادث من الأمام.. لهذه الأسباب

«حتى لا نقع في الفخ».. 10 نصائح لشراء سيارة مستعملة

أسباب تجعلك تقوم بشراء سيارة جديدة بدلا من المستعملة

10 نصائح عند شراء سيارة مستعملة

نصائح هامة لفحص السيارة المستعملة قبل الشراء

أشياء مهمة يجب فحصها في السيارة المستعملة بعد شرائها

ترشيحاتنا

مبلغ خرافي.. تعرف على أرباح ليفربول بعد فوزه بالدوري الإنجليزي

حارس المصري يعلن اعتزاله على الهواء: أنا مش سبب كورونا

رئيس الهيئة الوطنية يعلن انتهاء اليوم الأول من الاقتراع في انتخابات الشيوخ واستكمال التصويت غدا

خالد مهدي: جاهزون للأهلي رغم النقص العددي.. وستاد السلام نسخة من ملعب هزاع زايد.. فيديو

طارق يحيى: الزمالك بيتظلم في المنتخبات

كيفية إخراج كفارة الصيام للمتوفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حادثة في تركيا.. نجمة شهيرة مهددة بـ بتر ساقها

توليد الكهرباء.. علماء يكتشفون قدرات خارقة للطوب الأحمر.. صور

بـ 5 توابل.. أقوى مشروب لحرق الدهون