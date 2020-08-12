5 أسباب لعدم شراء سيارة مستعملة

السيارة المستعملة هي الاختيار الأنسب لبعض الأفراد الذين يبحثون عن التوفير والتكلفة المادية القليلة، لذلك تبدأ رحلات البحث عن السيارات المستعملة والمستخدمة ويقع عليها الاختيار بصورة كبيرة.





ولذلك هناك بعض العيوب التي تلحق بالضرر في السيارة المستعملة بسبب تلف الأجزاء الداخلية والخارجية وعدم التحكم في السيارة في كثير من الأحيان.





1- من الممكن ان تكون السيارة المستعملة متعرضة لحادث أمامي ينتج عنه تلف الاكصدام وأعطال المحرك وأحيانًا تسرب زيوت السيارة.





2- تلف في الإطارات بسبب الحوادث الكثيرة مما يؤثر على كفاءتها وحاجتها للتغيير في أقرب فرصة ممكنة.





3- تلف في مساعدين السيارة وإلحاق الضرر بالأجزاء السفلى للسيارة، وعدم العودة على الكفاءة المطلوبة في السيارة، وتعرضها للأعطال المفاجئة من الحين للآخر.





4- في كثير من الأحيان تكون السيارة المستعملة بها بعض العيوب الخفية التي لا يمكن رؤيتها او فحصها عند الشراء، لذلك احرص على فحصها جيدًا واصطحاب خبير سيارات معك أثناء الشراء.



