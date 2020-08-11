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فن

الحب ديني.. لاميتا فرنجية تتألق بإطلالة جذابة بالقطيفة ..شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:22 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت لاميتا فرنجية، بإطلالة جذابة مرتدية سترة قطيفة باللون الأسود وجيب قصيرة بنفس اللون، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، ونالت إعجاب متابعيها.


وعلقت لاميتا فرنجية على الصورة، قائلة "الإنسانية عرقي .. الحب ديني .. السلام سلاحي .. العطف قوتي".


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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