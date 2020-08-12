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برلمان

طابور من الصعايدة أمام اللجان الانتخابية بمدرسة العقاد فى المطرية.. فيديو وصور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:09 ص
طابور من الصعايدة
طابور من الصعايدة أمام اللجان الإنتخابية
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معتز الخصوصى
احتشد طابور من الناخبين من الصعيد أمام اللجان الانتخابية فى مدرسة العقاد الإبتدائية بالمطرية للإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وحرصوا على إرتداء الكمامات أثناء تواجدهم فى الطابور ، وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

انطلقت اليوم الأربعاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
طابور من الصعايدة أمام اللجان الانتخابية بمدرسة العقاد فى المطرية.. فيديو وصور
طابور من الصعايدة أمام اللجان الانتخابية بمدرسة العقاد فى المطرية.. فيديو وصور
طابور من الصعايدة أمام اللجان الانتخابية بمدرسة العقاد فى المطرية.. فيديو وصور
طابور من الصعايدة أمام اللجان الانتخابية بمدرسة العقاد فى المطرية.. فيديو وصور
طابور من الصعايدة أمام اللجان الانتخابية بمدرسة العقاد فى المطرية.. فيديو وصور
طابور من الصعايدة أمام اللجان الانتخابية بمدرسة العقاد فى المطرية.. فيديو وصور
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