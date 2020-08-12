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أخبار العالم

انتخابات مجلس الشعب عبرت عن الحراك الوطني.. بشار الأسد يعلق على قانون قيصر الأمريكي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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محمود نوفل
أكد الرئيس السوري بشار الأسد ، أن قانون قيصر الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة السورية ما هو إلا جزء من حالة الحصار التي تتصاعد بشكل مستمر ضد دمشق.


وأوضح الرئيس السوري في كلمة له اليوم الأربعاء، أن "قانون قيصر" يعد عنوانا لمرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة، واصفا " قانون قيصر" بالسيئ حيث اعتبره نوعا من الحرب النفسية.


وتعليقا على انتخابات مجلس الشعب، أكد الأسد أن المنافسة في انتخابات مجلس الشعب كانت حقيقة ولم تشهدها البلاد من قبل، واصفا اياها بالحراك الوطني حيث قال في كلمته " إن الانتخابات التي خضتموها مختلفة، والدليل الضجيج الذي أثير حولها وما بعدها".


وقال الأسد إن الدرس الذي استخلصناه هو أن نبدأ الحوار من أجل أن نصل إلى ضوابط، وهذه الضوابط هي من تحد من التصرفات الخاطئة، مشيرا الي أن مجلس الشعب هو الجسر الأهم بين المواطن والسلطة التنفيذية.
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