مساعد وزير التموين: مجلس الشيوخ يوفر الخبرات لدراسة القوانين قبل إرسالها إلى النواب

أدلى الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الاربعاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الثالث، مؤكدا ان المشاركة واجب وطنى وان الدولة المصرية تسير فى المضى قدما لاستكمال بناء المؤسسات السياسية والدستورية بتأسيس الغرفة البرلمانية الثانية " مجلس الشيوخ".



