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اقتصاد

مساعد وزير التموين: مجلس الشيوخ يوفر الخبرات لدراسة القوانين قبل إرسالها إلى النواب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أدلى الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة  الداخلية  اليوم الاربعاء  بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمقر اللجنة الانتخابية  بمدرسة  صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الثالث، مؤكدا ان المشاركة واجب وطنى  وان الدولة المصرية تسير فى المضى قدما لاستكمال  بناء المؤسسات  السياسية والدستورية  بتأسيس الغرفة البرلمانية الثانية " مجلس الشيوخ". 

وأكد  عشماوى ان  مجلس الشيوخ  يوفر الخبرات والكفاءات اللازمة من كافة التخصصات اللازمة لدراسة القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب وإبداء الرأى فيها وهو  ما يجعل الحياة السياسة اكثر  ثراءا فى  ظل  الاستقرار السياسى والأمني   الذى تشهده البلاد حاليا بجانب ما  تقوم به الدولة المصرية من  تنفيذ مشرعات استثمارية  وتنموية فى كافة المجالات بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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