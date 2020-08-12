وزير البترول الأسبق: القطاع يشهد ثورة تعديل وتطوير حقيقية..فيديو

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه بالرغم من أهمية قطاع البترول في مصر، إلا أنه حتى الآن لم يضخ المتوقع لموازنة الدولة والاقتصاد المصري، متابعا: الدخل السنوي لقطاع البترول لا يتجاوز نصف في المية.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن قطاع البترول بعد حرب 67 عانى كثيرا نتيجة ضعف الامكانيات المخصصة لعمليات البحث الاستكشافي، مشددا على أن مصر غنية بمواردها البترولية، بالإضافة إلى المعادن الثمينة.



وأضاف أنه من فترة كانت مصر تصدر الفوسفات كمادة خام، ولكن حاليا قامت القوات المسلحة بإنشاء مصنع لتحويل الفوسفات وإدخاله في العديد من الصناعات، لأنه يمثل قاعدة اقتصادية كبيرة جدا.



وأوضح أن الرئيس السيسي منذ توليه المنصب وهو يولي قطاع البترول اهتماما كبيرا، وبناء على هذا قام بتحديث وتعديل قانون الثروة المعدنية، وذلك حتى يتناسب مع المتطلبات العالمية، وشدد على أن الدولة تولي قطاع البترول اهتماما كبيرا من أجل دعم الدخل السنوي لمصر.