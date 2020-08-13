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فن

رضوى الشربينى تقوم بعمل بروفة قبل حلقة غدا من برنامجها.. شاهد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى صورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".


وعلقت رضوى الشربينى " بروفه قبل حلقه بكره...
وتغيير إستراتيجى تكتيكى محورى يارب يعجبكم ".


ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :


- في جميع الاحوال قمر اخيرا حنشوف بكره ان شاء الله.

- حلوه وزي القمر اي حاجه تعمليها هاتليق عليكي مش اي حد ولا اي اي دي رضوي الشربيني ربنا يحفظك .

- كل النجاح والتوفيق ويارب موضوعات مهمةاكثر فعلا بتدينا طاقة اكبر متابعة من الجزائر.


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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.


وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.

بروفه قبل حلقه بكره... وتغيير إستراتيجى تكتيكى محورى يارب يعجبكم😄

تم النشر بواسطة ‏‎Radwa El Sherbiny‎‏ في الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠٢٠
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