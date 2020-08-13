رضوى الشربينى تقوم بعمل بروفة قبل حلقة غدا من برنامجها.. شاهد

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى صورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".
وعلقت رضوى الشربينى " بروفه قبل حلقه بكره...
وتغيير إستراتيجى تكتيكى محورى يارب يعجبكم ".
ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
- في جميع الاحوال قمر اخيرا حنشوف بكره ان شاء الله.
- حلوه وزي القمر اي حاجه تعمليها هاتليق عليكي مش اي حد ولا اي اي دي رضوي الشربيني ربنا يحفظك .
- كل النجاح والتوفيق ويارب موضوعات مهمةاكثر فعلا بتدينا طاقة اكبر متابعة من الجزائر.
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تضامن ورسالة مؤثرة من رضوى الشربيني بعد حريق الإمارات
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.
وعلقت رضوى الشربينى " بروفه قبل حلقه بكره...
وتغيير إستراتيجى تكتيكى محورى يارب يعجبكم ".
ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
- في جميع الاحوال قمر اخيرا حنشوف بكره ان شاء الله.
- حلوه وزي القمر اي حاجه تعمليها هاتليق عليكي مش اي حد ولا اي اي دي رضوي الشربيني ربنا يحفظك .
- كل النجاح والتوفيق ويارب موضوعات مهمةاكثر فعلا بتدينا طاقة اكبر متابعة من الجزائر.
اقرأ أيضا :
تضامن ورسالة مؤثرة من رضوى الشربيني بعد حريق الإمارات
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.
بروفه قبل حلقه بكره... وتغيير إستراتيجى تكتيكى محورى يارب يعجبكم😄تم النشر بواسطة Radwa El Sherbiny في الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠٢٠