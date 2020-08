هند صبري تساند الشعب اللبناني من خلال برنامج الأغذية العالمي.. فيديو

View this post on Instagram

كلنا مع الشعب اللبناني برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها تمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار نقوم بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة زيادة المساعدات النقدية وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي أطلب منكم شخصيًا من أجل أشقائنا في لبنان التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم التبرع من خلال الرابط في البايو LINK IN BIO شكرًا وكلنا مع لبنان 😊 @worldfoodprogramme @wfp_mena #Lebanon #worldfoodprogram #lebanonexplosion #hendsabri #He ndsabryfans