هند صبري تساند الشعب اللبناني من خلال برنامج الأغذية العالمي.. فيديو

حرصت الفنانة هند صبرى على مساندة الشعب اللبنانى من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت هند صبرى على الفيديو: "كلنا مع الشعب اللبناني برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني".
وأضافت هند صبرى :" لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها تمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار نقوم بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة مع زيادة المساعدات النقدية وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي".
وتابعت هند صبرى: "أطلب منكم شخصيًا من أجل أشقائنا في لبنان التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم التبرع من خلال الرابط في البايوLINK IN BIO شكرًا وكلنا مع لبنان".
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كلنا مع الشعب اللبناني برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها تمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار نقوم بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة زيادة المساعدات النقدية وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي أطلب منكم شخصيًا من أجل أشقائنا في لبنان التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم التبرع من خلال الرابط في البايو LINK IN BIO شكرًا وكلنا مع لبنان 😊 @worldfoodprogramme @wfp_mena #Lebanon #worldfoodprogram #lebanonexplosion #hendsabri #He ndsabryfans