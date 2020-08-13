هند صبري تساند الشعب اللبناني من خلال برنامج الأغذية العالمي.. فيديو

وعلقت هند صبرى على الفيديو: "كلنا مع الشعب اللبناني برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني".





نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار نقوم

بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة مع

زيادة المساعدات النقدية

وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي".







وتابعت هند صبرى: "أطلب منكم شخصيًا من أجل أشقائنا في لبنان التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم التبرع من خلال الرابط في البايوLINK IN BIO شكرًا وكلنا مع لبنان".







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