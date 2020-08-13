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فن

هند صبري تساند الشعب اللبناني من خلال برنامج الأغذية العالمي.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حرصت الفنانة هند صبرى على مساندة الشعب اللبنانى من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
 
وعلقت هند صبرى على الفيديو: "كلنا مع الشعب اللبناني  برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني".

وأضافت هند صبرى :" لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها تمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار نقوم بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة مع زيادة المساعدات النقدية وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي".


وتابعت هند صبرى: "أطلب منكم شخصيًا من أجل أشقائنا في لبنان التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم التبرع من خلال الرابط في البايوLINK IN BIO شكرًا وكلنا مع لبنان".

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كلنا مع الشعب اللبناني برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها تمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار نقوم بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة زيادة المساعدات النقدية وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي أطلب منكم شخصيًا من أجل أشقائنا في لبنان التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم التبرع من خلال الرابط في البايو LINK IN BIO شكرًا وكلنا مع لبنان 😊 @worldfoodprogramme @wfp_mena #Lebanon #worldfoodprogram #lebanonexplosion #hendsabri #He ndsabryfans

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