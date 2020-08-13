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رياضة

متحف الشمع بانتظارك.. شادي محمد يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:35 م
شادى محمد
شادى محمد
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عبدالله هشام
حرص شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، على توجيه رسالة شديدة اللهجة لرمضان صبحي لاعب الفريق الأول بعد انتقاله الي بيراميدز . 

وكتب شادي محمد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "تروح بيراميدز، تروح أبو الهول، متحف الشمع فى انتظارك" . 

وأضاف شادي محمد قائلا: شكرًا للدعوة الكريمة من مجلس الأهلى وعلى رأسهم الكابتن الخطيب وعلى حفاوة الاستقبال، ثانيا دى صورة فيها أخلاق الأهلى ومبادئه أمام الوزير، نختلف أحيانا فى الفكر ولكن الكبير والرمز والأسطورة له كل التقدير والاحترام.

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي فشل مفاوضات ضم رمضان صبحي من فريق هدرسفيلد الانجليزي مؤكدا ان رغبة اللاعب الانتقال الي بيراميدز . 
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