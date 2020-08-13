مجموعة القاهرة .. 8 إصابات بفيروس كورونا في القسم الثاني

خضعت فرق مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني لمسحة طبية للكشف عن الفيروس المستجد استعدادا لعودة المنافسات بعد فترة توقف دامت لأكثر من أربعة أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .









وأعلن نادي جمهورية شبين والترسانة إصابة 4 أفراد من أعضاء الفريق الاول لكرة القدم في الناديين بفيروس كورونا بمجموع 8 افراد وهم فقط الذين أصيبوا بالوباء العالمي حسب ما تم إعلانه .









في حين لم يتم الاعلان عن نتيجة المسحة التى أجراها فريق كوكاكولا وفريق النصر حتي الوقت الحالي وقد تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة حيث خضع اللاعبون لمسحة طبية مساء أمس .









بينما خضع فريق المريخ البورسعيدي لمسحة طبية اليوم علي أن يتم الإعلان عن نتيجتها بشكل رسمي غدا ويخضع فريق النجوم للمسحة يوم السبت المقبل .









وأعلن كل من سيراميكا كليوباترا ، الداخلية ، القناة ، بتروجيت ، منتخب السويس ، الزرقا سلبية مسحات كورونا.







