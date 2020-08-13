AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجموعة القاهرة .. 8 إصابات بفيروس كورونا في القسم الثاني

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:36 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا - الترسانة
Advertisements
عبدالله هشام
خضعت فرق مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني لمسحة طبية للكشف عن الفيروس المستجد استعدادا لعودة المنافسات بعد فترة توقف دامت لأكثر من أربعة أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا  .


وأعلن نادي جمهورية شبين والترسانة إصابة 4 أفراد من أعضاء الفريق الاول لكرة القدم في الناديين بفيروس كورونا بمجموع 8 افراد وهم فقط الذين أصيبوا بالوباء العالمي حسب ما تم إعلانه . 


في حين لم يتم الاعلان عن نتيجة المسحة التى أجراها فريق كوكاكولا وفريق النصر حتي الوقت الحالي وقد تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة حيث خضع اللاعبون لمسحة طبية مساء أمس . 


بينما خضع فريق المريخ البورسعيدي لمسحة طبية اليوم علي أن يتم الإعلان عن نتيجتها بشكل رسمي غدا ويخضع فريق النجوم للمسحة يوم السبت المقبل . 


وأعلن كل من سيراميكا كليوباترا  ، الداخلية ، القناة ، بتروجيت ، منتخب السويس ، الزرقا  سلبية مسحات كورونا.


ويستأنف دوري القسم الثاني منافساته يوم 20 ديسمبر المقبل حيث يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الاول برصيد 32 نقطة ويأتي فريق الداخلية في المركز الثاني برصيد 31 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

‎مسحة طبية لكوكاكولا استعدادا لاستئناف القسم الثاني

ترشيحاتنا

نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

العبور إلى الموت..التفاصيل الكاملة لكارثة معدية حازم بالبحيرة|شاهد

موضحة سبب التأخير.. رضوى الشربيني تعتذر للجمهور على الهواء.. فيديو

قبطان السفينة الناقلة لـ نيترات الأمونيوم لبيروت: الحكومة اللبنانية علمت بوجود شحنة مواد متفجرة

شاهد.. لحظة تحطيم سيارة مركونة بـ فأس في غياب مالكتها.. والسبب إنساني

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين