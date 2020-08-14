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19 ماتوا من 3 سنين.. عمدة قرية بالبحيرة: غرق المعديات أمر متكرر.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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أسامة علي
كشف أحمد شاهين عمدة قرية علقام بالبحيرة عن سبب غرق معدية دمشلى، لافتا إلى أن 4 فقدوا حياتهم بسبب الحادث.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " التاسعة" المذاع عبر الفضائية "المصرية الأولى" إن غرق المعديات أمر متكرر، ويعانى الأهالى من غرقها منذ 30 سنة، معقبا: "من حوالى 3 سنين غرق 19 واحد".

وأكد هشام أمنة، محافظ البحيرة، أنه أثناء تحميل القارب إحدى العربيات التي يتم نقلها تطرفت قليلا مما أدى إلى اختلال توازن القارب قبل أن يتحرك، متابعا: القارب انقلب بما يحمله من أفراد بالإضافة إلى سيارتين.

وأضاف أنه كان هناك 7 أفراد على المركب وليس 10 كما يقال، وتم استخراج 3 جثث وتبقى واحدة، متابعا أن الضفادع البشرية وصلت إلى مكان الحادث بعد مرور ربع ساعة على الحادث.
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