19 ماتوا من 3 سنين.. عمدة قرية بالبحيرة: غرق المعديات أمر متكرر.. فيديو

وأكد هشام أمنة، محافظ البحيرة، أنه أثناء تحميل القارب إحدى العربيات التي يتم نقلها تطرفت قليلا مما أدى إلى اختلال توازن القارب قبل أن يتحرك، متابعا: القارب انقلب بما يحمله من أفراد بالإضافة إلى سيارتين.



وأضاف أنه كان هناك 7 أفراد على المركب وليس 10 كما يقال، وتم استخراج 3 جثث وتبقى واحدة، متابعا أن الضفادع البشرية وصلت إلى مكان الحادث بعد مرور ربع ساعة على الحادث.

