19 ماتوا من 3 سنين.. عمدة قرية بالبحيرة: غرق المعديات أمر متكرر.. فيديو

كشف أحمد شاهين عمدة قرية علقام بالبحيرة عن سبب غرق معدية دمشلى، لافتا إلى أن 4 فقدوا حياتهم بسبب الحادث.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " التاسعة" المذاع عبر الفضائية "المصرية الأولى" إن غرق المعديات أمر متكرر، ويعانى الأهالى من غرقها منذ 30 سنة، معقبا: "من حوالى 3 سنين غرق 19 واحد".
وأكد هشام أمنة، محافظ البحيرة، أنه أثناء تحميل القارب إحدى العربيات التي يتم نقلها تطرفت قليلا مما أدى إلى اختلال توازن القارب قبل أن يتحرك، متابعا: القارب انقلب بما يحمله من أفراد بالإضافة إلى سيارتين.
وأضاف أنه كان هناك 7 أفراد على المركب وليس 10 كما يقال، وتم استخراج 3 جثث وتبقى واحدة، متابعا أن الضفادع البشرية وصلت إلى مكان الحادث بعد مرور ربع ساعة على الحادث.