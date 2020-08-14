العراق.. قصف تركي جديد يودي بحياة المدنيين

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن قصفًا تركيًا جديدًا استهدف سيارة مدنية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.





وقالت القناة إن القصف أودى بحياة أربعة مدنيين في قرية بمحافظة دهوك".





ولم تعلن السلطات العراقية حتى الآن، أي معلومات حول الحادث، لكن نشطاء تداولوا مقطع فيديو لسيارة محترقة "تعرضت لقصف جوي"، وفقا لما ذكروا.





وأصدر الجيش العراقي، أمس الخميس، بيانًا قال فيه إن قواته الأمنية قادرة على الدفاع عن أمن البلاد ضد أي اعتداءات خارجية، وطالب تركيا بحلاف مشكلاتها بنفسها بعيدا عن الأراضي العراقية.





وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق إن القوات الأمنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد من أي اعتداءات خارجية.





وأوضح المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أن "ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين أثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود، له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات بين البلدين".





واعتبر الخفاجي أن ما قامت به تركيا "تصرف خطير يمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية".





وأضاف أن "قيادة العمليات المشتركة بدأت بالتشاور على مستوى عال مع وزارتي الدفاع والداخلية ومع القيادات العسكرية في إقليم كردستان (العراق) لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".



