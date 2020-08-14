الجار الله: السادات أدرك أن السلام مع إسرائيل مكسب

قال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، إن السلام مع إسرائيل مكسب للعرب، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات أدرك ذلك جيدًا.





وقال الجار الله في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "السلام مع إسرائيل مكسب للعرب وهذا ماأدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات وهو ما أدركته قطر والأردن وعمان وهو ما أدركته الإمارات برجالها الشجعان، وأن منطقة الشرق الأوسط ستكون إسرائيل فيها محاطة بأربعمائة مليون عربى وإسرائيل عشرة ملايين، والعرب هم المستفيدون والعالم مقبل على متغيرات".





يأتي ذلك بعد أن وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، عصر أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".





ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".





وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".



