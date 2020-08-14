AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرقاش: ردود الفعل الإيجابية على اتفاق الإمارات وإسرائيل مشجعة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:30 ص
أنور قرقاش
أنور قرقاش
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل مشجعة.

وقال قرقاش في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، وخاصة أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الاراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين". 

وأضاف: "قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن في أمس الحاجة لها"، لافتا إلى أن القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقّق.

وأوضح أنه بينما يبقى قرار السلام فلسطيني اسرائيلي بامتياز، أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيدًا عن المزايدات.

وأشار قرقاش إلى أن قرار الامارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كافة الجوانب وقاد الأمر ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل، مؤكدا أنه قرار شجاع من قائد إستثنائي.

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".

وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم إنجاز منذ 25 عاما.. الإمارات وإسرائيل تتوصلان لاتفاق سلام بوساطة أمريكية.. شرطه إيقاف ضم تل أبيب للأراضي الفلسطينية.. وترامب: حدث تاريخي يعزز السلام في الشرق الأوسط

اتفاق الإمارات وإسرائيل.. جونسون يرحب بتعليق ضم الأراضي الفلسطينية

جاريد كوشنر: إسرائيل وافقت على وقف ضم الأراضي الفلسطينية

بعد اتفاق الإمارات.. وزير خارجية بريطانيا: حان الوقت لمحادثات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل

اجتماع عاجل للرئيس الفلسطيني عقب اتفاق الإمارات وإسرائيل

فرنسا: اتفاق الإمارات وإسرائيل يتيح استئناف المفاوضات وصولا لحل الدولتين

ترشيحاتنا

برلماني يوجه رسالة هامة للمستأجرين والملاك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

دواء لعلاج القمل يقتل فيروس كورونا.. تفاصيل

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

ثمنها 3 ملايين دولار .. تعرف على مواصفات أفخم سيارة بريطانية ..فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14 -8-2020.. فيديو

لزيادة النشاط والحيوية.. تمارين رياضية تساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها