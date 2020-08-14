صدمة في الوسط الفني بعد وفاة سمير الإسكندراني.. وزيرة الثقافة: مصر فقدت أحد أبطالها .. محمد صبحي: ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية .. ونبيل الحلفاوي: تميز كمطرب بطعم خاص

إيناس عبد الدايم: مصر فقدت أحد أبطالها

محمد صبحى: ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية

إسعاد يونس: إلى اللقاء

دينا: الله يرحمه ويغفر له

نبيل الحلفاوى: تميز كمطرب بطعم خاص





جاء رحيل الفنان سمير الإسكندرانى بمثابة الصدمة داخل الوسط الفنى حيث توفى مساء امس عن عمر يناهز 82 عاما وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التعازى لأهله والوسط الفنى ونعيه.





ونستعرض فى التقرير التالي أبرز الذين نعوا الفنان الراحل:





إيناس عبد الدايم :

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان الكبير سمير الإسكندرانى الذى غيبه الموت بعد صراع مع المرض.

وقالت عبد الدايم إن مصر فقدت أحد ابطالها الذين تفخر بهم وتبقى انجازاتهم علامات مضيئة فى السجلات الوطنية ومشيرة إلى بصمته المتفردة والمميزة فى عالم الغناء وأعماله التى ستبقى خالدة فى تاريخ الابداع ، ودعت الله ان يتغمد الفقيد برحمته وتوجهت بالعزاء لأسرته ومحبيه.



محمد صبحى :

نعى الفنان محمد صبحى الفنان سمير الإسكندرانى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك





وكتب صبحى قائلا :" إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندراني "





وأضاف :" هذا الرجل الوطني العظيم .. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية .. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها أجمل الألحان "





واختتم صبحى نعيه قائلا :" وداعًا الفنان والإنسان دعائي إلى الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وللأسرة الصبر والسلوان"





إسعاد يونس :

نعت إسعاد يونس الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.





ونشرت إسعاد يونس صورة للفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة "وداعا سمير الإسكندراني إلى اللقاء".





دينا :

نعت الفنانة الاستعراضية دينا الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.





ونشرت دينا صورة للفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة "انا لله و انا اليه راجعون الفنان #سمير_الاسكندراني في ذمة الله

اللهم ارحمه واغفرله. نسألكم الدعاء".





نبيل الحلفاوي :

نعى الفنان نبيل الحلفاوى الفنان سمير الإسكندرانى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر





وقال الحلفاوى من خلال تغريدته :" رحم الله الفنان سمير الاسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر. تميز كمطرب بطعم خاص سزاء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية. وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني. "





بوسى شلبى :

نعت الإعلامية بوسي شلبي الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.





ونشرت بوسي صورة للفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة "البقاء لله الله يرحمه".



