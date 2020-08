درة تنعي شويكار: سيدتي الجميلة لن أنسى ابتسامتكِ العذبة

View this post on Instagram

طول عمري أحبّ شويكار جدا وأعشق جمالها و روحها وفنها وأنوثتها الراقية و خفة دمها وطيبتها 💔 أنا حزينة على رحيلك يا سيدتي الجميلة ولن أنسى ابتسامتكِ العذبة وكلامك الحلو لي عندما التقيت بكِ.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة 🤲 إدعولها #شويكار #سيدتي_الجميلة #rip #icon #goldenagecinema #egypt #icon