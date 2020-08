وفاة شويكار.. رانيا محمود ياسين: وداعا سيدتي الجميلة

View this post on Instagram

انعي بمزيد من الحزن والأسي حبيبه الملايين الرقيقه الجميله المحترمه اشيك الستات الفنانه الكبيره شويكار حبيتي انا اسفه اتأخرت عليكي كنت هكلمك من ايام واتلهيت إستغفر الله العظيم ." انا لله وانا اليه راجعون"😪😪😪🥺🥺 وداعا سيدتي الجميله