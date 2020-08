أروى جودة تنعى شويكار: وداعا لروح النص

View this post on Instagram

‫وداعاً ل"روح النَص".. و روح خفة الظل.. العظيمة "شويكار"..‬ ‫إنا لله و إنا إليه راجعون.. في الجنة ان شاء الله ⁧‫#نجوم_لن_تتكرر‬ (Screenshot from Lilian wagdy’s Twitter account)