أروى جودة تنعى شويكار: وداعا لروح النص

نعت الفنانة أروى جودة الفنانة الراحلة شويكار التي توفيت اليوم الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ85 عاما.

ونشرت أروى صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "‫وداعًا ل"روح النَص".. وروح خفة الظل.. العظيمة "شويكار، ‫إنا لله و إنا إليه راجعون.. في الجنة ان شاء الله ⁧‫نجوم_لن_تتكرر‬"

وقدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري".

كانت آخر أعمال شويكار الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.