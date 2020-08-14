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تعليم

آداب حلوان: نقبل هذا العام فوق الـ4000 طالب من الثانوية العامة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:02 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١،  حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة ، ولا تقبل الكلية طلاب الثانوى الازهرى والدبلومات الفنية والمهنية.

وتضم الكلية 18 قسما من الاقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة كما انه لكل قسم منهم الحق فى قبول عدد معين من الطلاب لا يمكن تجاوزه . 

وأعلنت كلية الاداب بجامعة حلوان عن الاعداد المقرر قبولها بكافة الاقسام بالشعبتين الانتظام و الانتساب و قد بلغ العدد بمجمل الاقسام ٤٩٢٠  و يمكن ان يزيد بقليل ما يجعل الكلية تقبل هذا العام حوالى ٥٠٠٠ طالب من طلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بكلية الاداب .


وفى سياق متصل تقبل الكلية تحويل الطلاب من الكليات المناظرة إلى الفرقة الثانية على أن يكون الطالب ناجح بتقدير مقبول على الأقل بدون مواد تخلف فى الكلية المحول منها، ويحمل بأربع مواد فقط كحد أقصى على أن يسلم الطالب توصيف المقررات الدراسية التى درسها فى كليته المحول منها ويحدد موعد امتحان مواد المقاصة وفقا للائحة الكلية.

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