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محافظات

للحفاظ على المواطنين من الغش.. محافظ الدقهلية: حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخابز

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لن يسمح بالفساد خاصة في اسوق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع، مع تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش المختلفة والتي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات المخالفة .

وأشار إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات لعدد من المحلات بنطاق المحافظة، حيث قرر احالة 25 محضرا بتلك المخالفات الى النيابة العامه؛ لإعمال شئونها.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين، بمتابعة تصرفات النيابة، واتخاذ كل الاجراءات القانونية والادارية حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

ومن جهته، اوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين، أن الحملة التى تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ضبطت "5 محلات لبيع قطع غيار السيارات و4 محلات لبيع مستحضرات التجميل ، و3 محلات بيع زيوت وشحومات ، ومحلا لقطع غيار موتوسيكلات، ومحلا لبيع الموبيلات وكروت الشحن،  واحد المحلات لبيع فلاتر المياه، واخر لبيع البقالة بمدينه المنصورة" يعرض أصحابها ويبيعون سلعا مجهولة المصدر، وغير موجود لها فواتير شراء، اضافه لبيعها بازيد من التسعيرة، وعدم الاعلان عن الاسعار .

واضاف انه تم تحرير محاضر المخالفات اللازمه لها وتم التحفظ على "٦ كوبليه تايواني خاص بالسيارات، ٣٠ طقم تيل أوكراني فرامل أمامي، و١٠ طقم دبرياج و٧ فلاتر زيوت ، و٩ فلاتر جاز ،و٢٥ شمعة فلتر مياه.

وأشار وكيل الوزارة إلى ان الحملات اسفرت عن "تحرير 9 محاضر مخالفات نقص وزن ، وتصرف فى دقيق بلدى دعم باجمالى 47 شيكارة ، وتجميع 4500 رغيف خبز وايضا مخالفات موازين لعدد من المخابز في قرى مركزى بلقاس والمنصورة".
للحفاظ على المواطنين من الغش.. محافظ الدقهلية: حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخابز
للحفاظ على المواطنين من الغش.. محافظ الدقهلية: حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخابز
للحفاظ على المواطنين من الغش.. محافظ الدقهلية: حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخابز
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