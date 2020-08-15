AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

10 آلاف جنيه غرامة.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي الأسبوع المقبل

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
يناقش البرلمان خلال الاسبوع  الجاري  تقرير اللجنة  المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 . 

ويأتي مشروع القانون المعروض من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على مصادر الطاقة وتنظيم مرفق الكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أى مجتمع، وفى إطار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها خاصة  وإن التشريعات القائمة قد شابهها بعض القصور  فى حماية أساليب تطور سرقة التيار الكهربائى، فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء.

و بحسب التقرير "  أسفر التطبيق العملى  عن قصور بعض المواد العقابية فى مواجهة ظاهرتىّ: ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال فى توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائى، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصائيات.

و انتظم مشروع القانون المعروض فى مادتين، و استبدلت مادته الأولى نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء المشار إليه، 
  شددت المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات، دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها، دون عذر  أو سند من القانون، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاح التصالح فى الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وقد جاء تشديد العقوبة مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية

و  تضمنت المادة 71 المستبدلة، والتى ترصد عقوبة لكل منّ استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وجاء النص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحبس 7 سنوات والرسوب في جميع المواد.. النواب يواجه الغش في الامتحانات بـ 4 عقوبات

الحبس ٦ أشهر وغرامة تصل لـ١٠٠ألف جنيه.. تشريعية النواب تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء

حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.. تعرف على العقوبة الجديدة لسرقة التيار الكهربائي

تشريعية البرلمان تغلظ عقوبات التوصيل المخالف للكهرباء لتصل لـ 100 ألف جنيه.. وترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الحكومة: الحبس سنة وغرامة 10 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على موظف عمومي

الحكومة تنتفض لحماية الموظفين ومنع إتلاف الأموال العامة.. تعديلات فى قانون العقوبات.. الحبس سنة والغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.. وعقوبات مشددة لـ إهانة القضاة

ترشيحاتنا

بعد فضيحة الـ بايرن.. رحيل مدرب برشلونة مسألة وقت.. وهذا البديل الأقرب

هل العظم من طعام الجن ؟ أزهري يوضح ما ورد عن النبي فيه.. فيديو

ليلة سوداء على كتالونيا .. بايرن يحرز الهدف الثامن في شباك برشلونة

عمرو أديب عن خسارة برشلونة: الأسماء لا تساوي شيئا بلا مجهود

أحمد بلال: رمضان صبحي ليس من أبناء الأهلي ومالوش مكان في المنتخب

مدرب بايرن ميونخ يكشف سر الفوز التاريخي على برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحقونا.. أم وبناتها يستغيثون من شرفة منزلهن بالإسكندرية بعد اعتداء بلطجية | فيديو

جريمة قتل إعلامية سعودية شهيرة على يد زوجها تشعل الغضب

على طريقة الأفلام.. مطاردة بين الشرطة وسيارة هاربة تنتهي بكارثة | فيديو