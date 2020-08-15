AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قصور في العدالة.. الرئيس التونسي يحذر من التدخلات السياسية في القضاء

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد من مغبة التداخل الموجود بين القضاء والسياسة، مشيرا إلى خطورة ذلك الأمر.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن سعيد قوله، خلال خطاب بمناسبة العيد الوطني للمرأة: ''للأسف قصور العدالة تتسلل إليها إلى حدّ يوم الناس هذا السياسة، وحين تتسلل السياسة إلى قصور العدالة ويجلس رجال السياسة على آرائك القضاة بلباس القضاة فإن العدالة تخرج من تلك القصور".

ويأتي خطاب الرئيس التونسي، في أعقاب القرارات التي أعلنها المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الأربعاء، التي تعلقت بحركة القضاء في البلاد، وكان أهمها عزل وكيل الجمهورية من منصبه القضائي، وتحويله للعمل الإداري في وزارة العدل.

وكان وكيل الجمهورية بشير العكرمي تعرض للعديد من الانتقادات من محامي هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث اتهم بـ"القرب من حركة النهضة والتستر على ملف الجهاز السري للحركة".

وقبل ذلك، كانت منظمة "أي واتش" الرقابية، دعت قيس سعيّد ورئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ والمجلس الأعلى للقضاء إلى إقالة العكرمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

أول تعليق من رئيس الحكومة التونسية عقب التقدم باستقالته

الجريبي أو الشواشي.. الرئيس التونسي يفاوض حزب التيار لاختيار خلف للفخفاخ

الرئيس التونسي خلال لقاء الفخفاخ: الدستور يتيح حلولا تضمن استمرارية الدولة

رئيس تونس يطالب الفخفاخ بإقالة وزير الخارجية.. ما السر ؟

رئيس تونس يوجه صفعة لـ النهضة الإخوانية بعد توجيه اتهام لها باغتيال النشطاء

ترشيحاتنا

عمرو أديب عن خسارة برشلونة: الأسماء لا تساوي شيئا بلا مجهود

حزنا عليها .. وفاة سيدة في المنيا بعد أيام من مقتل ابنتها على يد زوجها

لقاح جديد لـ فيروس كورونا بالتعاون بين مصر والصين.. تفاصيل

السفير الصيني: تراجع الإصابات لدينا وبمصر يعكس نجاح الحكومة في مواجهة كورونا

بمعدل فنان كل يوم| الموت يخطف 3 نجوم في 72 ساعة آخرهم شويكار

ليلة سوداء على كتالونيا .. بايرن يحرز الهدف الثامن في شباك برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة قتل إعلامية سعودية شهيرة على يد زوجها تشعل الغضب

على طريقة الأفلام.. مطاردة بين الشرطة وسيارة هاربة تنتهي بكارثة | فيديو

سوبرمان.. شاهد أب يطير في الهواء لإنقاذ ابنته من الموت المحقق | فيديو