بإضافة الكريم شانتيه.. طريقة عمل الرز باللبن الحلو

وقت الطهي: 45 دقيقة

تكفي لـ : 5 اشخاص





ويمكن تقديم طريقة عمل الرز باللبن الحلو على الإفطار أو على العشاء؛ حيث انها حلوى خفيفة ومفيدة للغاية، لما تحتويه من النشا واللبن، والذي يعد مصدر غني بالكالسيوم، وبهذه الوصفة يمكن ان تحصلى على وصفة ومذاق شهي ومضمون.





- طريقة عمل الرز بلبن الحلو





- مقادير طريقة عمل الرز بلبن الحلو

2 كوب أرز مصري

2 لتر حليب

2 كوب سكر

4 ملعقة كبيرة كريم شانتيه

4 ملعقة كبيرة لبن بودر

4 ملعقة كبيرة قشطة بلدي





- طريقة عمل الرز باللبن الحلو

1- نضع الرز على النار مع كمية متوسطة من الماء، ونتركه يغلي على النار ويجب ألا يكون الماء كثيرًا حتى يستفاد بالنشا الموجودة بالأرز.





2- نبدأ في تحضير اللبن حيث نضع اللبن ونضيف له اللبن البودر، والكريم شانتي والسكر والفانيليا، ونقلب جميع المكونات حتى يذوب السكر تمامًا.





3- نضيفه إلى الأرز الموجود على النار مع اضافة القشطة حتى تعطي ثقلا للقوام ويصبح دسما، ونتركه يغلي مع التقليب بين الحين والأخر حتى يثقل قوامه للاستفادة من النشا الموجودة بالأرز.





4- ويمكن إضافة ملعقتين من النشا المذاب فى كوب من الماء وإضافته إلى الخليط مع التقليب المستمر، حتى يثقل القوام.



