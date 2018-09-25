طريقة عمل أرز بلبن على طريقة الشيف شربينى

نقدم لكم طريقة عمل الرز بلبن بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مكونات الرز باللبن:
أرز
لبن
سكر
كريمة لباني
فانيليا
مكسرات
طريقة عمل الرز بلبن:
* اسلقي الأرز في ماء مع قليل من الفانيليا وبمجرد أن يبدأ الأرز في النضج اضيفي اليه السكر
* ضيفي اللبن وقليل من الكريمة اللباني واستمري في التقليب حتى ينصج الأرز تماما
* قدميه في كاسات صغيرة مع رشة مكسرات
مكونات الرز باللبن:
أرز
لبن
سكر
كريمة لباني
فانيليا
مكسرات
طريقة عمل الرز بلبن:
* اسلقي الأرز في ماء مع قليل من الفانيليا وبمجرد أن يبدأ الأرز في النضج اضيفي اليه السكر
* ضيفي اللبن وقليل من الكريمة اللباني واستمري في التقليب حتى ينصج الأرز تماما
* قدميه في كاسات صغيرة مع رشة مكسرات