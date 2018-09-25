طريقة عمل أرز بلبن على طريقة الشيف شربينى

نقدم لكم طريقة عمل الرز بلبن بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



مكونات الرز باللبن:

أرز

لبن

سكر

كريمة لباني

فانيليا

مكسرات



طريقة عمل الرز بلبن:



* اسلقي الأرز في ماء مع قليل من الفانيليا وبمجرد أن يبدأ الأرز في النضج اضيفي اليه السكر

* ضيفي اللبن وقليل من الكريمة اللباني واستمري في التقليب حتى ينصج الأرز تماما

* قدميه في كاسات صغيرة مع رشة مكسرات