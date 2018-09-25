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طريقة عمل أرز بلبن على طريقة الشيف شربينى

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:21 م
طريقة عمل الرز بلبن
طريقة عمل الرز بلبن على طريقة الشيف شربينى
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل الرز بلبن بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مكونات الرز باللبن:
أرز
لبن
سكر
كريمة لباني
فانيليا
مكسرات

طريقة عمل الرز بلبن:

* اسلقي الأرز في ماء مع قليل من الفانيليا وبمجرد أن يبدأ الأرز في النضج اضيفي اليه السكر
* ضيفي اللبن وقليل من الكريمة اللباني واستمري في التقليب حتى ينصج الأرز تماما
* قدميه في كاسات صغيرة مع رشة مكسرات

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