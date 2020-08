وسط أحضان أحمد عز.. لطفي لبيب يبكي أثناء عرض "علاء الدين".. صور

View this post on Instagram

ليلة #عرض استثنائية و حفاظًا منا علي #الحياة . تتبنى مهنة #الفن الحفاظ علي ماتبقي من #العلاقات_الانسانية .. نورت وشرفت الاستاذ #لطفي_لبيب ♥️🙏 دموعك تؤكد لنا اننا مازلنا احياء .. الحمد لله والشكر لله علي نعمة التقدير 👏 وقفة الجمهور عند صعودك المسرح تدل علي رصيد في قلوب الناس ياصانع السعادة 😍👌💙👏🙏 شكرا. #احمد_عز شكرًا #فرقة_علاء_الدين #نجوم #جمهور #وعاملين نورتي حبيبتي #لقاء_الخميسي شرفت #مصطفي_الحلواني صانع موسيقي المسرحية واللي يعتبره شريك #النجاح لانه عنصر اساسي في اسعاد الناس 🤩🎻👏👏 #مسرحية_علاء_الدين #cairoshow❤️