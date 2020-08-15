وسط أحضان أحمد عز.. لطفي لبيب يبكي أثناء عرض "علاء الدين".. صور

نشر المخرج مجدى الهوارى، صورا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من عرض مسرحية علاء الدين.



وظهر في الصور النجم احمد عز وهو يحتضن الفنان القدير لطفي لبيب حيث لم يتمالك نفسه الأخير من البكاء على المسرح، أمام الحفاوة التي استقبله بها جمهور مسرحية «علاء الدين» بطولة أحمد عز.



وعلق مجدى الهوارى قائلًا: "ليلة عرض استثنائية وحفاظًا منا علي الحياة . تتبنى مهنة الفن الحفاظ علي ماتبقي من العلاقات الانسانية .. نورت وشرفت الاستاذ لطفي_لبيب ♥️🙏 دموعك تؤكد لنا اننا مازلنا احياء .. الحمد لله والشكر لله علي نعمة التقدير 👏"

وتابع: وقفة الجمهور عند صعودك المسرح تدل علي رصيد في قلوب الناس ياصانع السعادة 😍👌💙👏🙏

شكرا. احمد_عز شكرًا فرقة علاء الدين

#نجوم #جمهور #وعاملين

نورتي حبيبتي #لقاء_الخميسي

شرفت #مصطفي_الحلواني صانع موسيقي المسرحية واللي يعتبره شريك #النجاح لانه عنصر اساسي في اسعاد الناس 🤩🎻👏👏 #مسرحية_علاء_الدين"



مسرحية «علاء الدين» بطولة أحمد عز، وتارا عماد، وسامي مغاوري، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وإخراج مجدي الهواري.