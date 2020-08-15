مصرع شاب صدمه قطار "طنطا - كفرالزيات" أثناء عبوره مزلقان

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه أثناء عبوره مزلقان السكك الحديديه صدمه قطار "طنطا _ المحلة" سريع رقم 917 قادم من القاهرة ومتجة إلي الإسكندرية" بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية ، كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي كفرالزيات العام.









كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بمصرع شاب صدمة قطار سريع رقم 917 قادم من القاهرة ومتجه الي الإسكندرية في مدخل محطة سكة حديد كفرالزيات





كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف.





وكشفت التحريات الامنيه الشاب يدعى احمد. ب.ا. ا " في العقد الثانى من العمر مقيم بقرية دناصور بمحافظة المنوفية وخلال عبورة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، أمام برج الإشارات في مدخل محطة سكة حديد كفرالزيات لركوب قطار منوف، فوجئ بقطار سريع رقم 917 قادم من القاهرة ومتجة الي الإسكندرية وحوله أشلاء.



