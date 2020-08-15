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الزراعة تكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من وإلى الحيوان.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:18 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن الإحتياطات الواجبة في مزارع الإنتاج الحيواني خلال مواجهة فيروس كورونا

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه بمجرد إنتشار فيروس كورونا في دول العالم تم وقف إستيراد جميع المنتجات سواء زراعية أو منتجات حيوانية.

وأكمل متحدث الزراعة:" قمنا بالعديد من عمليات التطهير بالمزارع للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن الإلتزام بكافة تعليمات وزارة الصحة المصرية".

ونوه إلى أنه لم يثبت حتى الان إنتقال فيروس كورونا من وإلي الحيوان.
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