مفاجأة صادمة.. تعرف على طرق انتشار فيروس كورونا في الجسم

وتشير التقارير إلى أن بنية الفيروس التاجي تسمح له بالارتباط بجسم الإنسان أو الخلايا على الأقل 10 مرات أكثر من الفيروسات الأخرى، وذلك لأن بروتين السنبلة (المستخدم للارتباط بغشاء الخلايا البشرية) في الفيروس التاجي الجديد يحتوي على موقع يتعرف ويصبح نشطًا عند ملامسته لإنزيم يسمى الفورين .









والفورين هو إنزيم الخلية المضيفة في الكبد والرئتين والأمعاء الدقيقة، لذلك ، مع وجود الفورين في أجسامنا ، يصبح من السهل على الفيروس مهاجمة الأعضاء، كما اكتشف الباحثون مؤخرًا الصلة بين بروتينات الفورين وبروتينات السارس- CoV-2 ، والتي يمكن أن تفسر الطبيعة المسببة للمرض لفيروس.





بالإضافة إلى عملية تنشيط الفورين والبروتينات الشوكية ، فقد تمت الإشارة إلى أن خلايا جسم الإنسان تحتوي على عناصر تجعلها عرضة لـ الفيروس التاجي الجديد ، وتشير الدراسات إلى أن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 أو الخلايا البشرية ACE2 يسمح لـ SARS-CoV-2 بإصابة الخلايا البشرية، كما أن فيروس كورونا لديه جاذبية عالية لـ ACE2 - وبالتالي فهو يرتبط بالخلايا البشرية أكثر من أي فيروس آخر.





