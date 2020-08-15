لسه مخلصش.. استشاري مناعة يكشف آخر تطورات فيروس كورونا وتأثيره

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مصر مازالت تمر بامتداد الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، معقبًا: "الموجه لسة مخلصتش"، موضحًا ان السبب في زيادة الأعداد مرة اخرى هو استهتار وتهاون المواطن بالاجراءات الاحترازية.





وتابع الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، قائلا: "مش معنى ان الدنيا بدأت تفتح وفي تحسن اننا نخفف او نستغني عن الإجراءات الاحترازية"، مضيفًا ان اجبار المواطن على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة كان له تأثير إيجابي على انخفاض عدد الحالات.





وأكد الحداد، أن الفيروس قد يكون أقل تأثيرا في تلك الفترة من العام، ولكنه مازال يستطيع فتك فئة من الناس وهم كبار السن لان مناعتهم ليس لديها اي قدرة على مقاومة الفيروس.





واوضح انه لم يعد هناك تأثر بعدد الوفيات بعد ان كانت الحالة الواحدة تثير الفزع في بداية الامر، مشيرًا الى انه بعد فترة من التعامل مع الفيروس تم التوصل بروتوكولات علاجية فعالة وهو ما كان من أسباب انخفاض أعداد الوفيات بالفيروس.