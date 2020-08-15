AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم العالى تزف بشرى سارة بشأن اكتشاف دواء لـ تدمير كورونا.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالى تدميره.


وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في مدخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي متواجدة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير كورونا، مشيرا إلى أن هناك منتجا آخر تم اكتشافه فى المراكز العلمية يعمل كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا.


وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن التجارب التى تمت على الحيوانات أثبتت فعالية تجميع هذين الدوائين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التدميرى لفيروس كورونا.


وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من تجربته على الحيوانات سيتم تطبيقه على البشر لتدمير المستقبلات الموجودة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للمستشفيات الجامعية: ملتزمون بتوجيهات وزير التعليم العالي.. وعودة تشغيل العيادات الخارجية بالطاقة القصوى

الأعلى للمستشفيات الجامعية: العيادات تعمل بكامل طاقتها خلال فترة الامتحانات

وزير التعليم العالي: مصر تتفوق على إسرائيل وتركيا وإيران بـ 4 لقاحات ضد كورونا.. التفاصيل كاملة

معلومات مهمة عن 4 لقاحات مصرية أعلنتها التعليم العالي ضد كورونا

حسام عبد الغفار: الطبيب المصري مشهود له بالكفاءة العلمية في العالم ..فيديو

رئيس الوزراء يزور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. الموت يفجع سامح الصريطي.. ورسالة غامضة من أحمد فلوكس

يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

7 طرق للتخلص من حب الشباب على الظهر للأبد

بسبب مكالمة عاجلة.. عريس يترك عروسه في حفل الزفاف.. فيديو

المطارات المصرية تبدأ اليوم تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل PCR

الأمير هاري يبكي كيت ميدلتون في يوم زفافها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

غطاء الرأس واحمرار الشعر.. عادات غريبة توضح الحالة الاجتماعية للمرأة في أفريقيا

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور