التعليم العالى تزف بشرى سارة بشأن اكتشاف دواء لـ تدمير كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى ، إن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالى تدميره.









وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في مدخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي متواجدة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير كورونا، مشيرا إلى أن هناك منتجا آخر تم اكتشافه فى المراكز العلمية يعمل كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا.









وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن التجارب التى تمت على الحيوانات أثبتت فعالية تجميع هذين الدوائين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التدميرى لفيروس كورونا.









وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من تجربته على الحيوانات سيتم تطبيقه على البشر لتدمير المستقبلات الموجودة بفيروس كورونا.