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تعليم

التعليم العالي: 104 آلاف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:05 ص
اختبارات قدرات
اختبارات قدرات
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نهلة الشربيني
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 104 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

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وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة ، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

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وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:
1. كليات الإعلام.
2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
3. كليات الفنون التطبيقية.
4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).
9. كليات التربية الرياضية.
10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).
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