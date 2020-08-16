بعد نكسة لشبونة.. أبيدال يبلغ كيكي سيتين بقرار إقالته من تدريب برشلونة





وكان برشلونة خسر أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2 ، التي أقيمت، أول أمس، الجمعة، على ملعب النور، بمدينة لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أبيدال عقد اجتماعا مع كيكي سيتين، أمس السبت، وأبلغه بقرار إقالته من تدريب برشلونة.





وكان كيكي سيتين تولى تدريب فريق برشلونة منتصف شهر يناير الماضي، خلفا لـ إرنيسيتو فالفيردي، لكنه فشل في قيادة الفريق لتحقيق أي بطولة.





يذكر أن ماوريسيو بوتيشتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هو أبرز المرشحين لخلافة كيكي سيتين، حسبما أشارت تقارير صحفية مؤخرا.

أكد تقرير صحفي أن إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة أبلغ كيكي سيتين المدير الفني للبلوجرانا بقرار إقالته من تدريب الفريق.