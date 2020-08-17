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مرأة

حيل مذهلة تخلصك من ألم البواسير فى لمح البصر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:01 ص
بواسير
بواسير
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لمياء الياسين

تحدث البواسير نتيجة عدة أسباب منها عوامل وراثية وممارسة رياضة حمل الأثقال وتعد أبرز أسباب الإصابة بالبواسير رفع أشياء ثقيلة بشكل منتظم والإصابة السمنة وزيادة الوزن و الإجهاد أثناء حركات الأمعاء


أحمى نفسك من البواسير

للحماية من أعراض البواسير المزعجة يجب الاهتمام بنظافة المكان وغسله باستمرار  بالماء والصابون لعلاج الالتهابات  و الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعمل على تليين البراز بما يساعد بشكل كبير على علاج البواسير ولا يجب الجلوس لفترات طويلة فمن الضروري المشي كل ساعة لمدة 15 دقيقة.

أطعمة تحميك من الإصابة بالبواسير

 تعد البواسير من أكثر الأمراض التى تسبب ألما لصاحبها و تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم و تناول الفاكهة المفيدة ولتكن ثمرة واحدة كل 4 ساعات أو بين الوجبات

يمكن علاج البواسير الملتهبة بطرق مختلفة في المنزل دون الحاجة  عن طريق وضع مكعبات الثلج في منشفة نظيفة ويتم وضعها على منطقة الشرج لتخفيف البواسير الملتهبة.

على الجانب الاخر لجل الصبار دور كبير عن طريق دهن المنطقة الشرجية بجل الصبار وتركه حتى يجف.

وهو يساعد على علاج البواسير الملتهبة من خلال تقوية الشعيرات الدموية، فقط قم بوضع قطع قطنية نظيفة في عصير الليمون وتمريرها على المنطقة الشرجية.

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فى لمح البصر .. حيل مذهلة تخلصك من البواسير

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