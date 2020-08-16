اتفاق سلام خلال أشهر.. إسرائيل تكشف عن دولة عربية جديدة مستعدة للتطبيع

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين عن أن إسرائيل والسودان على وشك التوقيع على اتفاقية سلام بينهما خلال أشهر. وذلك بعد أيام من الإعلان عن معاهدة سلام مع دولة الإمارات.





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن الوزير الإسرائيلي قوله إنه يتوقع إبرام اتفاق السلام مع السودان قريبا، وربما قبل نهاية العام الجاري. واصفا الخطوة بـ"التاريخية".





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وأفادت وسائل إعلام عبرية بوجود اتصالات بين المسؤولنين في إسرائيل والسودان للتوصل إلى الاتفاق.





وتوقع الوزير الإسرائيلي أن تحذو دول عربية أخرى مثل البحرين وسلطنة عمان، حذو الإمارات في توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.





وتابع "في تقديري هناك فرصة بالفعل في العام المقبل لاتفاق سلام مع دول أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان".



