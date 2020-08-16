AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتفاق سلام خلال أشهر.. إسرائيل تكشف عن دولة عربية جديدة مستعدة للتطبيع

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:46 م
وزير إسرائيلي: السودان
وزير إسرائيلي: السودان على وشك التوقيع على اتفاق سلام معنا
Advertisements
قسم الخارجي
كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين عن أن إسرائيل والسودان على وشك التوقيع على اتفاقية سلام بينهما خلال أشهر. وذلك بعد أيام من الإعلان عن معاهدة سلام مع دولة الإمارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن الوزير الإسرائيلي قوله إنه يتوقع إبرام اتفاق السلام مع السودان قريبا، وربما قبل نهاية العام الجاري. واصفا الخطوة بـ"التاريخية".

اقرأ أيضا:

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوجود اتصالات بين المسؤولنين في إسرائيل والسودان للتوصل إلى الاتفاق.

وتوقع الوزير الإسرائيلي أن تحذو دول عربية أخرى مثل البحرين وسلطنة عمان، حذو الإمارات في توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.

وتابع "في تقديري هناك فرصة بالفعل في العام المقبل لاتفاق سلام مع دول أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد في فبراير الماضي اجتماعا مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا. اتفقا خلاله على بدء التعاون الذي من شأنه أن يؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصريحات كوشنر.. محللون يكشفون عن الدول المتوقع تطبيعها مع إسرائيل بعد الإمارات

إسبانيا ترحب بـ معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

اتفاق لحقن الدماء.. إعلامية كويتية: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي نسف صفقة القرن بالكامل

مستشار الأمن القومي الأمريكي: اتفاق السلام يتيح للعرب والمسلمين زيارة المسجد الأقصى

تقارير: المغرب سيوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل

نتنياهو: أتوقع أن تحذو البحرين وعمان حذو الإمارات مع إسرائيل

ترشيحاتنا

ساعة شيطان.. انسحاب القنوات من تغطية الكواليس والمسئول الإعلامى يتضامن

حسام أشرف ورمضان صبحي.. أبناء الأهلي للأموال وأولاد الزمالك للإنجازات

خلاف بين مهرجاني شرم الشيخ والإسكندرية بسبب عزت العلايلي

وداع حزين.. ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل عن كامب نو بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

زيارة غير معلنة.. إعلام ليبي: وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس غدا

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام