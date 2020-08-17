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أخبار العالم

وفيات كورونا في الهند تصل إلى 50 ألف حالة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الهند إلى 50 ألف حالة وفاة. 

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، أن هناك 3 لقاحات ضد فيروس كورونا في مراحل مختلفة من الاختبار في بلاده، وتقدم بالشكر لكل العاملين فى المجال الطبي الذين يحاربون فى الصفوف الأمامية لمكافحة الوباء . 

وقال مودي - خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال الهند أوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية - إنه بمجرد وجود الضوء الأخضر ستبدأ عملية انتاج اللقاح على نطاق واسع وأن الحكومة لديها خارطة طريق جاهزة حول كيفية توزيع اللقاح على كل مواطن هندي في أسرع وقت ممكن.

وفي إشارة إلى المواجهة مع الصين حول الحدود المشتركة بين البلدين في منطقة الهيمالايا، أوضح رئيس الوزراء الهندي - خلال كلمته - أن الجنود الهنود يردون بالطريقة المناسبة على كل من يحاول تحدي سيادة بلاده.

وأضاف مودي أنه "سواء أكان إرهابا أو نزعة توسعية، فإن الهند تواجه التحديات بشجاعة"، في إشارة إلى التهديدات من قبل باكستان والصين المجاورتين دون أن يخصهما بالذكر.
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