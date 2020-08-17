AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سفينة سياحية تتسبب في تفشي كورونا .. رئيسة حكومة نسو ساوث ويلز الاسترالية تعتذر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:30 ص
السفينة روبي برينسيس
السفينة روبي برينسيس في استراليا
Advertisements
على صالح
اعتذرت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الاثنين عن الأخطاء التي ارتكبتها وكالة الرعاية الصحية بالولاية في التعامل مع تفشي المرض على متن السفينة السياحية روبي برينسيس Ruby Princess.

وقالت جلاديس بيرجيكليان "خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قمت بمراجعة تقرير اللجنة الخاصة للتحقيق في قضية السفينة روبي برينسيس، ومن الواضح أن هناك أخطاء ارتكبت من قبل طاقم الصحة العامة وآخرين، أدرك الأذى والمعاناة التي تسببت بها هذه الأخطاء، وأنا أعتذر عن ذلك" 

وأشارت إلى أن "القضايا حدثت خلال فترة غير عادية من عدم اليقين الكبير، وأن الحكومة ستتعلم من هذه الأخطاء".

ووفقًا للحكومة ، فإن طاقم الصحة العامة في نيوساوث ويلز قد "تصرف على الفور لمعالجة الإخفاقات" المحددة في التقرير "لضمان عدم تكرار الأخطاء".

وفي 19 مارس، سُمح لـ 2700 راكب من السفينة بالنزول في سيدني على الرغم من أن بعضهم كان يشعر بالفعل بالمرض في تلك المرحلة. 

وربط تقرير حول أزمة السفينة روبي برينسيس، الذي صدر الأسبوع الماضي، أكثر من 900 حالة إصابة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة بالسفينة، بما في ذلك 20 حالة في أستراليا وثمانية حالات في الولايات المتحدة. 

ويُعتقد أن 62 شخصًا أصيبوا بالفيروس كعدوى ثانوية أو ثالثة من ركاب روبي برينسيس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جعلت حياته جحيمًا.. أب ينفق مبالغ طائلة لطرد ابنته الوحيدة من مسكنه.. اعرف القصة

لأول مرة منذ 100 عام.. كورونا يغلق الحدود بين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في أستراليا

بسبب كورونا.. إغلاق مدينة ملبورن الإسترالية

ضربة حظ.. سيدة تصبح مليونيرة بين ليلة وضحاها برصيد 50 مليون دولار

أستراليا توافق على استخدام عقار ريمديسفير لعلاج مصابي كورونا

بعد فيكتوريا.. إعلان مدينة سيدني الأسترالية بؤرة لتفشي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

المترو: تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة بدءا من اليوم.. يتصدر نشرة صباح البلد

شاهد.. لحظة سقوط دراج إيطالي من فوق جسر مرتفع.. فيديو

الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا

#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب يتصدر تويتر.. ومغردون.. فخورين بيك

عفت نصار: الأهلي يحصل على عمولات واللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري للمارد

وفاة ابن خالة الفنان خالد سليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

بإطلالة أنيقة.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

دعوى تمكين ومشاكل زوجية.. جيران زوجة الهرم المقتولة فى الديب فريزر يروون آخر لحظات فى حياة المجنى عليها.. صور