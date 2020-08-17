سفينة سياحية تتسبب في تفشي كورونا .. رئيسة حكومة نسو ساوث ويلز الاسترالية تعتذر

اعتذرت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الاثنين عن الأخطاء التي ارتكبتها وكالة الرعاية الصحية بالولاية في التعامل مع تفشي المرض على متن السفينة السياحية روبي برينسيس Ruby Princess.





وقالت جلاديس بيرجيكليان "خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قمت بمراجعة تقرير اللجنة الخاصة للتحقيق في قضية السفينة روبي برينسيس، ومن الواضح أن هناك أخطاء ارتكبت من قبل طاقم الصحة العامة وآخرين، أدرك الأذى والمعاناة التي تسببت بها هذه الأخطاء، وأنا أعتذر عن ذلك"





وأشارت إلى أن "القضايا حدثت خلال فترة غير عادية من عدم اليقين الكبير، وأن الحكومة ستتعلم من هذه الأخطاء".





ووفقًا للحكومة ، فإن طاقم الصحة العامة في نيوساوث ويلز قد "تصرف على الفور لمعالجة الإخفاقات" المحددة في التقرير "لضمان عدم تكرار الأخطاء".





وفي 19 مارس، سُمح لـ 2700 راكب من السفينة بالنزول في سيدني على الرغم من أن بعضهم كان يشعر بالفعل بالمرض في تلك المرحلة.





وربط تقرير حول أزمة السفينة روبي برينسيس، الذي صدر الأسبوع الماضي، أكثر من 900 حالة إصابة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة بالسفينة، بما في ذلك 20 حالة في أستراليا وثمانية حالات في الولايات المتحدة.





ويُعتقد أن 62 شخصًا أصيبوا بالفيروس كعدوى ثانوية أو ثالثة من ركاب روبي برينسيس.