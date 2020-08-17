الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة دجلة في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة الأربعاء المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الفريق للجولة الـ ٢٠ من مسابقة الدوري العام.





وشهد المران تركيز الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية من شأنها إرباك دفاع الخصوم وهز شباكه.





وخاض “محمد صادق وأيمن رجب” ثنائى الفريق تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى.







كما شارك باهر المحمدى مدافع الفريق فى جانب من التدريبات الجماعية.







واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الاخطاء سواء على صعيد التحرك أو التمركز فى المساحات وسط اصرار كبير من اللاعبين على اثبات جدراتهم ونيل ثقة المدير الفنى.