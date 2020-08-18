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بدوي علام: يتم حساب أسعار المصروفات للمدارس الخاصة بالتشاور مع المحافظين..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:55 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن بالنسبة للمدارس الخاصة تحدد مصروفاتها بموجب قانون التعليم. 

وأضاف  علام خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه ليس من حق أي مدرسة خاصة أن تزيد مصروفاتها 30 أو 40% كما حدث في مدرسة معينة.

وتابع  رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أن المدارس الخاصة تحدد مصروفاتها عن طريق تحديد حساب تكلفة الطالب.

وأوضح المستشار بدوي علام أن مصاريف المدارس الخاصة مختلفة بعضها عن بعض ولكن عند الزيادات السنوية فالجميع ملزم بتطبيق قانون التعليم في ذلك.

وأشار إلى أنه يتم حساب اسعار المصروفات الخاصة للمدارس الخاصة بالتشاور مع المحافظين.
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