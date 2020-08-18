أخبار الرياضة.. شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع أوباما.. تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة.. موعد أول مباراة بالدوري الفرنسي

ينشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









أسدل الإعلامى أحمد شوبير الجدل بشأن الوجهة المقبلة لرمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق وهيدرسفيلد الحالى.





كشف مصدر بالأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات مع صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوسف أوباما.







أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأشعة التي أجراها محمود متولي، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، كشفت عن تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وسيتم عرضه على الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي لبدء خطوات علاجه.









أكـد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب في أي وقت، والفريق يواصل حصد الألقاب واقترب من التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.







كثفت إدارة برشلونة، اتصالاتها في الأيام الأخيرة، للتعاقد مع الهولندي رونالد كومان، مدرب منتخب الطواحين، خلفًا لكيكي سيتين، المدير الفني للفريق، والذي تمت إقالته أمس، الاثنين، بعدما أضاع هيبة البارسا تحت قيادته.







أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الفحوصات الطبية كشفت عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق ليفريول الإنجليزي.





