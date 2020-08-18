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رياضة

اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في ليفربول

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:33 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
أكدت صحيفة " ميرور البريطانية، أن الفحوصات الطبية كشفت عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق ليفريول الإنجليزي.

ويخوض فريق ليفربول حالبا معسكر إعداد بالنمسا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود إصابة بفيروس كورونا في فريق ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول رفض الكشف عن هوية الشخص المصاب بفيروس كورونا.

وتعد هذه الإصابة الأولى بفيروس كورونا في فريق ليفربول، حيث لم يعلن الفريق علن أصابة في صفوفة منذ ظهور الفيروس التاجي.

يذكر أن فريق ليفربول  توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، بعد حرمان دام 30 عاما.
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