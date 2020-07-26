حصاد الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.. كل ما تريد معرفته عن دوري ليفربول

أقيمت اليوم منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي في توقيت واحد وهو الخامسة مساءً، فاز ليفربول على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد تتويجه رسميًا بلقب البريميرليج، فيما اكتسح مانشستر سيتي نظيره نوريتش سيتي بخماسية نظيفة.





أهم المباريات كانت بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي حسمها الأول لصالحه بهدفين نظيفين، ليتأهل رسميًا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مرسلًا ليستر سيتي للدوري الأوروبي.









وفي مباراة هامة أخرى أيضًا، فاز تشيلسي على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين، ليتأهل رفقة المانيو لدوري أبطال أوروبا، ويهدي بطاقة التأهل للدوري الأوروبي لجاره اللندني توتنهام الذي تعادل مع كريستال بالاس.









أستون فيلا بقيادة لاعبنا تريزيجيه ضمن البقاء في البريميرليج الموسم المقبل بعد تعادله مع وست هام، مستغلًا هدية ارسنال بفوزه على منافسه واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليهبط الأخير رفقة بورنموث ونوريتش لدوري الدرجة الأولى.



