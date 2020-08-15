وصول بعثة ليفربول رفقة "صلاح" إلى النمسا لبدء المعسكر الجديد.. صور

وصلت بعثة ليفربول الإنجليزي إلى النمسا رفقة الفرعون المصري محمد صلاح تمهيدا للموسم الجديد 2020/2021.
وكان نشر ليفربول، عبر حسابه بموقع تويتر، فيديو لوصول اللاعبين: "من النمسا نرسل لكم التحيات".
ورغم تألق محمد صلاح هذا الموسم ومساهمته الكبيرة في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، إلا أن اللاعب خسر جميع الجوائز الفردية هذا الموسم.
صلاح كان أبرز المساهمين في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد حرمان 30 عاما، حيث سجل 19 هدفا في البريميرليج هذا الموسم " كأكثر لاعب يسجل للريدز" في المسابقة، وصاحب المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى صناعته 10 أهداف.
من النمسا نرسل لكم التحيات 📍👋pic.twitter.com/CIZ52HM8BE— ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) August 15, 2020