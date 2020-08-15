وصول بعثة ليفربول رفقة "صلاح" إلى النمسا لبدء المعسكر الجديد.. صور

ورغم تألق محمد صلاح هذا الموسم ومساهمته الكبيرة في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، إلا أن اللاعب خسر جميع الجوائز الفردية هذا الموسم.

وكان نشر ليفربول، عبر حسابه بموقع تويتر، فيديو لوصول اللاعبين: "من النمسا نرسل لكم التحيات".