AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسن منفعلا: الأهلي مش هيقع برحيل حد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:36 م
أحمد حسن
أحمد حسن
Advertisements
إسراء أشرف
أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب في أي وقت، والفريق يواصل حصد الألقاب واقترب من التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" قد يتأثر الأهلي نوعا ما لفترة قليلة، لكن لن يستطيع أحد الإيقاع بالفريق".


وأضاف:" الأهلي تأسس منذ عام 1907، ويحتاج 113 عاما أخرى للإيقاع به، لكن لن يقع النادي مطلقا، وعلى مدار تاريخه يمر بالصعوبات ولكنه يعود وبقوة".

وواصل:" الأهلي كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم محمود الخطيب وطاهر أبوزيد وقبلهما صالح سليم، وكلهم اعتزلوا ولم يقع الأهلي، ومستمر في حصد البطولات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد ناجي يتغزل في عصام الحضري ويكشف حقيقة تأثر الأهلي برحيله

عرض أوروبي يهدد بقاء أليو ديانج في الأهلي

إنبي يكشف حقيقة توقيع أسامة جلال للأهلي

الأحمر لا يليق بك.. هل يعاقب الأهلي «أحمد فتحي» بـ التسقيع؟

أحمد حسن: الأهلي حسم لقب الدوري بنسبة 90%.. وسيعاني في أفريقيا

نجم ناشئ في الأهلي يقترب من الانضمام لـ رينجرز الاسكتلندي أو فالنسيا

ترشيحاتنا

منها العلاج المبكر.. وزارة الصحة تكشف أسباب انخفاض أعداد كورونا فى مصر

حكم وضع سلسلة أمام البيت لركن السيارة.. أزهري يفتي بحرمتها.. فيديو

خلال 24 ساعة.. عبد العال يعلن فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان

البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

AdvertisementS

بعد الجدل السائد.. أحمد شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

ميدو يختار رئيس اتحاد الكرة الجديد من الأهلي

الأهلي ردًا على شائعات التفاوض مع أوباما: ليس لنا سقف

توقيع رمضان صبحي لبيراميدز ميسواش حاجة.. ميدو ينتقد تصرف أمير توفيق

لاعبو الزمالك المهددون بالغياب عن القمة في حال الحصول على إنذار أمام نادي مصر.. الليلة

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع أوباما.. تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة.. موعد أول مباراة بالدوري الفرنسي

على مسئوليتي.. نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل

أحمد حسن منفعلا: الأهلي مش هيقع برحيل حد

الوجه الجميل بين القطبين.. مدافع الزمالك يوجه رسالة لـ محمود متولى بعد إصابته بالصليبي

شوبير يحدد مكاسب وخسائر الأهلى من مواجهة أسوان قبل قمة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد