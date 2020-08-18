الأهلي يعلن إصابة محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن الأشعة التي أجراها محمود متولي، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، كشفت عن تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وسيتم عرضه على الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي لبدء خطوات علاجه.





واشتكى محمود متولي من إصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، وطلب الجهاز الطبي بالنادي من اللاعب إجراء أشعة على الفور لتحديد نوع الإصابة، وتبين أنها قطع جزئي في الرباط الصليبي.





وقال سيد عبدالحفيظ إن أحمد الشيخ وجيرالدو سوف يخضعان لفحص طبي غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ للتأكد من جاهزيتهما، بعد شكوى الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.



